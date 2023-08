Het aanbod van het televisieplatform van KPN wordt per vandaag, vrijdag 18 augustus, uitgebreid met W-Sport. W-Sport zendt 24 uur per dag alleen vrouwensport uit. De zender is te zien via kanaal 37 van het digitale basispakket van de aanbieder.

Aanbod

Er op de televisiezender veel aandacht voor voetbal, met onder andere de Premier League voor

vrouwen en de Italiaanse, Duitse en Nederlandse vrouwencompetities. Daarnaast heeft de zender de rechten van het PAC12 basketbaltornooi, de Superleague triatlon, de Global Champions Tour in het paardrijden en de IBA Wereldkampioenschappen boksen. Naast alle liveverslaggeving, staan er ook documentaires en shows rond vrouwensport op het programma, onder andere over Simone Biles, Venus Williams en Naomi Osaka.

België

Vorig jaar september begon de sportzender met haar uitzendingen in België via aanbieder Telenet. Daar is de televisiezender te zien via kanaal 219.

