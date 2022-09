In december verschijnt er toch weer een nieuwe van het World Radio TV Handbook (WRTH). De uitgave maakt een doorstart bij een nieuwe uitgever.

Naslagwerk

Het World Radio TV Handbook bevat een overzicht van alle radio- en televisiezenders over de hele wereld. Niet alleen informatie over de zender zelf maar ook alle uitzendfrequenties. De vorige uitgever stopte met de uitgave vorig jaar. WRTH blijkt nu toch een doorstart te maken bij een nieuwe uitgever aldus een bericht op de website van VERON. De nieuwe uitgever is Radio Data Center GmbH (RDC).

RDC

RDC werd specifiek opgericht om professionele gegevens en diensten te leveren aan radio gerelateerde bedrijven en industrieën. Günter Lorenz, oprichter en bestuursvoorzitter van RDC, begon in 1986 met FMLIST, ’s werelds meest uitgebreide en up-to-date database voor FM-uitzendingen. FMLIST ging in 2005 online op fmlist.org en werd al snel gevolgd door MWLIST.

December

In december moet de eerste editie van het WRTH uitkomen onder de paraplu van de nieuwe uitgever. Naast een papierenversie zal er bij de nieuwe uitgever ook een digitale versie worden uitgebracht. Deze digitale versie zal gedurende het jaar worden voorzien van updates.

