Toch noodverlenging voor etherfrequenties commerciële radio

Als het aan de Tweede Kamer ligt komt er toch een tijdelijke verlenging van de vergunningen voor de etherfrequenties van commerciële radiozenders. De Kamer vraagt staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken) een noodverlenging van minimaal twee jaar. De Kamer vindt het tijdens deze coronacrisis niet de periode om over te gaan tot een nieuwe verdeling van de vergunningen.

“Enorm zwaar”

„De radio heeft het enorm zwaar. Zij vragen geen geld, maar een verlenging van de tijd die de de huidige vergunningen hebben.”, aldus CDA-Kamerlid Joba van den Berg. Van den Berg vraagt daarom, gesteund door de rest van de coalitie en PVV en PvdA, om de FM-vergunningen met drie jaar te verlengen tot 1 september 2025.

Adviescollege

Een adviescollege, dat was ingesteld door staatssecretaris Keijzer, adviseerde onlangs om de frequenties opnieuw te verdelen middels een veiling. De huidige vergunningen zijn in 2003 voor het laatst verdeeld.

Keijzer had de Kamer eerder laten weten dat zij een noodverlenging niet zag zitten, onder meer omdat nieuwkomers dan aan de zijlijn blijven staan.

KINK overweegt juridische stappen

Radiozender KINK kwam deze week nog met een media-offensief waarin de Kamer werd opgeroepen om niet over te gaan tot een verlenging van de huidige vergunningen en derhalve nieuwkomers op de radiomarkt een kans te geven. De radiozender voelt zich nu buitengesloten: “Door dit besluit wordt KINK buitengesloten; het lijkt erop dat er voorlopig géén herverdeling plaatsvindt van FM-frequenties en dat is onrechtmatig. Naast de politieke werkelijkheid is er namelijk ook een juridische realiteit. We beraden ons dan ook op mogelijke juridische vervolgstappen.“, aldus de radiozender.

Dinsdag stemt de Tweede Kamer over de motie.

