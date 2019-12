Top 2000 van start op NPO Radio 2 met spectaculaire opening

Vanmorgen rond 8.00 uur is de NPO Radio 2 Top 2000 van start gegaan met een spectaculaire opening.De lijst der lijsten is nog het hele jaar te horen op NPO Radio 2 en te zien op NPO 1 Extra.

Aftrap

Bart Arens heeft vanmorgen het startschot gegeven voor de NPO Radio 2 Top 2000 van 2019. De dj presenteerde in het Top 2000 Café in Beeld en Geluid (Hilversum) een mash up van nummers uit de ‘lijst der lijsten’. “De mash up is een weerspiegeling van de Top 2000, van AC/DC tot Suzan & Freek, van Bob Marley tot Avicii. De luisteraars worden verrast met een schatkamer vol muziek. De Top 2000 is de ideale soundtrack bij de laatste week van het jaar, waarin we samen aftellen naar 2020”, zegt Bart Arens. Een video van de opening is te vinden onder dit artikel.

Queen

Op oudejaarsavond is tegen middernacht de nummer 1 van de Top 2000 te horen: Queens Bohemian Rhapsody. De volledige lijst is te vinden op de website van de radiozender.

Radio

Het evenement is natuurlijk te volgen via NPO Radio 2. De radiozender is te beluisteren in heel Nederland via FM en/of DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.

Televisie

Via televisie is het evenement te volgen via NPO 1 Extra. Dit kanaal is (tijdelijk) via vrijwel alle aanbieders te zien in het digitale basispakket. Bij Ziggo zendt dit kanaal uit op kanaal 128 en bij KPN op kanaal 42 en 76. De kanaalnummers van andere aanbieders vind je hier. Natuurlijk is het evenement ook te volgen via de website van NPO Radio 2. De uitzendingen zijn in de nachtelijke uren ook te volgen op NPO 3.

“Op NPO 1 komen we de hele week voorbij met updates vanuit het Top 2000 Café. Ook zie je op deze zender de nieuwe serie Top 2000 pick-up tour. Hierin gaan onze dj’s langs bij bekende en onbekende Top 2000-fans om te praten over hun favoriete plaat uit de lijst.”, aldus de radiozender.

Video: