De Stichting Nederlandse Top 40 en Qmusic hebben besloten hun in 2019 gestarte samenwerking voor lange tijd te verlengen. De hitlijst is daardoor nog zeker tot richting het einde van dit decennium te horen op de radiozender.

“Samenwerking zetten we met veel plezier voort”

Erik de Zwart, voorzitter Stichting Nederlandse Top 40: “Qmusic heeft de Top 40 een nieuw élan gegeven, met onder andere de Top 40 Awards. De wil om toonaangevend te zijn, de liefde voor muziek en de trouwe schare luisteraars zijn daarbij voor beide belangrijke pijlers. Daarom zetten we de samenwerking met veel plezier voort.”

“Miljoen luisteraars”

Robert Bernink, Algemeen directeur Qmusic: “We bereiken met de hitlijst wekelijks een miljoen luisteraars. Als je aan mensen vraagt naar wat voor muziek ze luisteren, is een veelgehoord antwoord ‘Top 40-muziek’. Daarmee is het een genre op zich geworden en een synoniem voor hitmuziek. Dat maakt het de perfecte match met het grootste hitstation van Nederland.”

Sinds 2019 op Qmusic

De Top 40 is sinds 2019 te horen bij Qmusic en wordt elke vrijdagmiddag gepresenteerd door Domien Verschuuren. Daarvoor was de lijst lange tijd te horen via Radio 538. De Nederlandse Top 40 zag in 1965 het levenslicht. De hitlijst groeide al snel uit tot de meest bekende en toonaangevende hitparade van het land. Top 40 werd naast de hitlijst zelf ook een muziekgenre op zich en er is geen artiest die er niet aan refereert als het om diens successen gaat.