Tot en met vrijdag 23 september is de Top 500 van de 00’s te horen op Qmusic. De nummer 1 van de lijst wordt vrijdag rond 14.00 uur bekend gemaakt.

De 00’s

De komende week zijn de 500 populairste platen uit de periode 2000 tot en met 2010 te horen op Qmusic gekozen door de luisteraars van de radiozender. “De tijd van lekker dramatisch je telefoongesprek eindigen met een klap mobiel, eindeloos MSN’en met je vrienden en crush, het (stiekem) illegaal downloaden van muziek voor op je MP3-speler. The gold old ’00s!“, aldus Qmusic.

Luisteren

De lijst is tot en met vrijdag 23 september elke werkdag te horen tussen 6.00 uur en 18.00 uur. Op vrijdag rond 14.00 uur wordt de nummer 1 bekend gemaakt. Luisteren kan via FM, DAB+, alle digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet.

De lijst vind je hier.