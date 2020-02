TV Oranje en RADIONL zoeken ‘Carnavalskneiter 2020’

Muziekzenders TV Oranje en RADIONL gaan op zoek naar de ‘Carnavalskneiter’ van 2020. Vanaf vandaag mogen de kijkers en luisteraars elf dagen lang via internet een stem uitbrengen op hun favoriete carnavalsnummer van dit jaar.

Stemming

De stemming sluit op vrijdag 21 februari om 11.11 uur. Daarna wordt de ‘11 van Oranje’ bekendgemaakt, waarvan de nummer één wordt uitgeroepen tot ‘Carnavalskneiter 2020’. Vorig jaar viel deze eer te beurt aan Gebroeders Ko met het nummer ‘Nooit meer doen’.

Stemmen via internet

De stemmodule voor de ’11 van Oranje’ en de lijst met carnavalsliedjes waaruit dit jaar gekozen kan worden zijn te vinden op de websites www.tvoranje.nl en www.radionl.fm. Om een stem uit te brengen moet eerst even worden ingelogd via Facebook of Google. Er mag onbeperkt gestemd worden.

Bekendmaking

De definitieve ’11 van Oranje’ wordt vrijdagmiddag 21 februari bekendgemaakt in de live uitzending van RADIONL en op de websites van RADIONL en TV Oranje. De complete ’11 van Oranje’ is bij TV Oranje te zien op vrijdag 21 februari vanaf 23.11 uur, met herhalingen op zaterdag 22 februari om 11.11 uur en zondag 23 februari om 12.00 uur.