TV Oranje geeft op Vaderdag de kijker zendtijd

Muziekzender TV Oranje biedt haar kijkers zondag, Vaderdag, de kans om hun vader op een bijzondere manier in het zonnetje te zetten.

Boodschap

Tot vrijdag kon er via de TV Oranje Kijkers App op de smartphone een boodschap worden opgenomen, die wordt doorgestuurd naar de redactie. Op Vaderdagzijn deze boodschappen tussen de videoclips door te zien bij TV Oranje. Vanzelfsprekend kan er daarbij ook een favoriete clip worden aangevraagd.

Gratis CD voor nieuwe TV Oranje Supporters

TV Oranje heeft in juni nog een speciale actie: iedereen die zich deze maand aanmeldt als nieuwe TV Oranje Supporter ontvangt een gratis CD. Als Supporter van TV Oranje maak je bovendien kans op vrijkaarten voor concerten en evenementen. Dankzij de versoepelingen zullen de vrijkaartenacties binnenkort waarschijnlijk weer sterk in aantal toenemen. Het lidmaatschap bedraagt 15 euro per jaar.

‘Zender van de Maand’ bij KPN

Aanleiding voor deze speciale publieksacties is dat TV Oranje in juni ‘Zender van de Maand’ is bij KPN Interactieve TV. De zender is normaal gesproken te vinden in het Pluspakket op kanaal 112, maar tot 1 juli kunnen alle KPN-abonnees er via kanaal 42 gratis naar kijken.

Meer informatie via de website van de televisiezender.