TV-zenders RTL Telekids, DJAZZ HD, MyZen TV en Insight in de etalage

In de maand maart staan er weer een aantal televisiezenders in de etalage bij diverse aanbieders van digitale televisie. Zo zijn onder andere RTL Telekids, DJAZZ HD, Crime + Investigation, MyZen TV en Insight de zender van de maand.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

Insight

Bij aanbieder T-Mobile is Insight de Zender van de Maand bij de dienst T-Mobile Thuis. “De meest avontuurlijke tv-zender ter wereld met entertainment, sport en lifestyle! Maak nu kennis met deze programma’s op kanaal 18.”,aldus de aanbieder.

RTL Telekids

Bij aanbieder Kabelnoord is de kinderzender RTL Telekids de zender van de maand en voor alle abonnees met digitale televisie te zien via kanaal 13. “Geniet samen van de avonturen van Bassie en Adriaan. Of kijk naar De Freggels, die kleine vrolijke wezens die diep onder de grond leven.”, aldus de aanbieder.

Stingray DJAZZ HD

In maart is Stingray DJAZZ HD zender van de maand bij aanbieder SKV uit Veendam en gratis te zien op kanaal 999. “Stingray DJAZZ is het beste tv-kanaal voor jazz en aanverwante genres, zoals soul, blues, funk, gospel, hip-hop, fusion, reggae, Latin, swing en bebop.”, aldus de aanbieder.

MyZen TV

Bij aanbieder SKP uit Pijnacker is MyZen TV de Zender van de Maand in maart en te zien op kanaal 13. “Tijdens de maand maart kan je gratis naar de tv-zender vor rust, ontspanning en ontstressen kijken. MyZen TV zendt programma’s uit die zich richten op yoga, pilates en thai chi. Maar ook zie je road trips en tips voor een gezonde leefstijl en gezond koken.“,aldus de aanbieder.

Crime + Investigation

Bij aanbieder CaiWay is Crime + Investigation de zender van de maand en te zien voor alle abonnees op kanaal 21. “Op Crime + Investigation zie je de echte verhalen achter waargebeurde misdaden. Als kijker word je meegesleept met de recherches terwijl zij bewijsstukken bij elkaar zoeken en de aanwijzingen aan elkaar puzzelen.”,aldus de aanbieder.

KPN

Aanbieder KPN had eerder al bekend gemaakt dat Comedy Central Extra deze maand de zender van de maand is.