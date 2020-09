Uitgebreid aandacht voor ‘Corona-Prinsjesdag’ bij NOS

De NOS doet dinsdag 15 september uitgebreid verslag van Prinsjesdag. Door de coronacrisis zal Prinsjesdag er dit jaar anders uit zien dan andere jaren.

Aangepaste Prinsjesdag

Vanwege de gezondheidsmaatregelen in verband met het coronavirus gaat een aantal traditionele ceremoniële onderdelen niet door. Zo is de rijtoer met de Glazen Koets door Den Haag geschrapt en wordt de Troonrede niet gehouden in de Ridderzaal. De leden van het kabinet, de beide kamers van de Staten-Generaal en andere genodigden komen ongeveer een halve kilometer verderop bijeen, in de Grote Kerk. Daar is wel genoeg ruimte om anderhalve meter afstand van elkaar te houden.

Troonrede

Wat niet verandert: met het voorlezen van de Troonrede opent koning Willem-Alexander het parlementaire jaar en in de Tweede Kamer biedt minister Hoekstra van Financiën de Miljoenennota aan. De NOS doet er zoals altijd op alle platforms uitgebreid verslag van, zowel rechtstreeks als in samenvatting.

Televisie

Aan het begin van de middag begint op NPO 1 de rechtstreekse uitzending. Voor het ceremoniële deel van Prinsjesdag is Astrid Kersseboom bij de Grote Kerk. Na de Troonrede verplaatst de aandacht zich naar de vergaderzaal van de Tweede Kamer, waar minister Hoekstra het koffertje met de Miljoenennota presenteert. Rob Trip staat in de Statenpassage en praat met politici en andere gasten; Arjan Noorlander verzorgt de politieke duiding. De uitzending begint rond 12.35 uur op NPO 1.

Aan het begin van de avond (rond 18.10 uur) zijn de hoogtepunten van Prinsjesdag terug te zien in een uitzending op NPO 2.

Radio

Voor NPO Radio 1 zijn Lara Rense en Gert van ’t Hof in Den Haag. In het extra programma Prinsjesdag op 1 volgen zij vanaf 12.00 uur de gebeurtenissen op de voet en praten ze met politici en andere gasten. De politieke duiding is in handen van Xander van der Wulp en Joost Vullings. Ook Tourvolgers hoeven niets te missen: er wordt rechtstreeks geschakeld met de bergetappe.

Online

Op NOS.nl en de NOS-app wordt een liveblog over Prinsjesdag bijgehouden. Met berichten en updates over zowel de ceremonie als de politieke gebeurtenissen. Ook video’s van de belangrijke momenten kunt u op de site en app vinden.