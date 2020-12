Uitzendingen Talkradio voorlopig weer gestaakt

De radiozender Talkradio is voorlopig gestopt met haar uitzendingen. De livestream is uit de lucht gehaald.

Terugkeer

De radiozender moest de terugkeer inluiden van het populaire Talkradio 1395 AM. Deze radiozender stopte in 1998 met haar uitzendingen. In 2019 werd de terugkeer van de radiozender grootst aangekondigd. Een dik jaar later, april van dit jaar, ging Talkradio van start via de website Talkradio.nl met live-programma’s en podcasts. De radiozender is een initiatief van Tens Media.

Uitzendingen gestaakt

De terugkeer heeft geen lang leven gehad. De uitzendingen via de livestream zijn voorlopig gestaakt. Op de website staat de tekst “Luister en leer, dat is wat TalkRadio afgelopen jaar gedaan heeft. Naar anderen en naar zichzelf. Zoeken naar de antwoorden, wat kunnen we, wat willen we? Met die antwoorden zijn we achter de schermen hard aan het werk. In stilte. Tot snel”.

Of en wanneer de radiozender terugkeert is niet duidelijk.