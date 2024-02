Sky Radio zet de 500 meest populaire lovesongs op een rij met een speciale hitlijst: de De Valentijn Top 500, waarvoor luisteraars van Sky Radio hebben gestemd. De lijst is vanaf zaterdag 10 februari te horen tot en met Valentijnsdag (14 februari).

Top 3

De top 3 van de lijst bestaat uit de inmiddels klassiekers ‘Make You Feel My Love’ van Adele (3), ‘I Will Always Love You’ van Whitney Houston (2) en de absolute favoriet ‘Perfect’ van Ed Sheeran (1). De lijst is vanaf morgen tot en met 14 februari iedere dag te horen van 09:00 uur tot 18:00 uur op Sky Radio. De gehele lijst vind je hier.

“Goede en gevarieerde hitlijst”

Uunco Cerfontaine, Radio Director Sky Radio: “De Valentijn Top 500 is een hele goede en gevarieerde hitlijst geworden. Met dank aan onze luisteraars, want zij hebben de tracks uitgekozen. Echt alle genres staan erin, maar alle tracks hebben één ding gemeen; ze gaan over de liefde. En natuurlijk eindigen we op Valentijnsdag met de enige echte nummer 1, want dat is de dag van de liefde én van non-stop de beste lovesongs op Sky.”

Luisteren

De Valentijn Top 500 is vanaf morgen tot en met 14 februari iedere dag van 09:00 uur tot 18:00 uur te horen op Sky Radio. Luisteren kan via FM, DAB+, alle digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet.