Veel aandacht voor carnaval op regionale en lokale media

Dit weekeinde barst het carnaval weer los in veel regio’s in Nederland. Diverse regionale- en lokale omroepen besteden hier aandacht aan.

Omroep Brabant

Omroep Brabant staat tot en met woensdagmiddag in het teken van carnaval op internet, televisie en radio. Met verslaggevers die heel Brabant af reizen op zoek naar de leukste feesten en grappigste carnavalsvierders.

Optochten

Er is natuurlijk ook weer veel aandacht voor de carnavalsoptochten op televisie en internet. Een overzicht van alle optochten die op de regionale televisiezender van Noord-Brabant worden uitgezonden vind je op de website van de regionale omroep.

Dweilradio

De radiozender Omroep Brabant Radio wordt tijdelijk omgetoverd tot Dweilradio. De Omroep Brabant-radioverslaggevers reizen tijdens carnaval kriskras door de hele provincie op zoek naar de leukste en meest feestelijke carnavalsplaatsen. Omroep Brabant is in de regio te beluisteren via FM en DAB+, landelijk via diverse (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.

Alle informatie over de uitzendingen van Omroep Brabant tijdens Carnaval vind je hier.

Baronie TV

Baronie TV uit Breda is tijdens het Caranval weer in de lucht. De zender is in de regio Breda te zien via TV Krant West-Brabant en Streekomroep Ons West-Brabant. Landelijk is de zender te zien via Youtube en Facebook. Voor de ontvangstmogelijkheden kan je hier terecht.

L1 Limburg

De regionale omroep L1 uit Limburg doet ook uitgebreid verslag van het carnaval. Tot en met zaterdag is de Top 1111 te horen via L1 Radio. De Top1111 is de jaarlijkse carnavalsmuzieklijst van Limburg, 92 uur lang op L1 Radio. Via de website www.l11alaaf.nl/ wordt door de regionale omroep al het nieuws geplaatst over het carnaval in Limburg. L1 TV doet live verslag van diverse carnavalsoptochten in Limburg. L1 Radio is in de regio te beluisteren via FM en DAB+, landelijk via diverse (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.

Omroep Gelderland

Ook de regionale omroep Omroep Gelderland doet verslag van diverse carnavalsoptochten die in haar provincie worden gehouden. De optochten zijn live te zien via de website en Facebook-pagina van de omroep.

Delft

Ook in Delft wordt er carnaval gevierd door DCV Kabbelgat. De carnavalsvereniging uit Delft brengt de komende dagen zelfs een speciale evenementenzender in de lucht. Radio Kabbelgat is tot en met woensdag te beluisteren via 104.9 MHz. Zaterdag- , zondag- en maandagavond zendt de radio zender live uit vanuit de residentie van Carnavalsvereniging De Olijkers! De radiozender is ook te beluisteren via Internet.

Studio Alphen

Boskoop heet gedurende de carnavals-periode Kwakveen. Op zaterdag 22 februari wordt de grote optocht van carnavalsvereniging de Krooshappers door de lokale omroep Studio Alphen live op televisie gebracht. Studio Alphen zendt ook interviews uit via de radio. Een samenvatting is later terug te zien via Studio Alphen. Studio Alphen is live te zien via kanaal 40 van Ziggo digitale televisie en Internet.