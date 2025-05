Vijf lokale omroepen in Limburg – Omroep Peel & Maas, Omroep Horst aan de Maas, RTV Maastricht, ZO-NWS en Omroep Venlo – gaan intensiever samenwerken met L1. Dit bericht L1 op haar website.

Bureau Lokaal Limburg

Onder de noemer Bureau Lokaal Limburg start een project waarin kennis, verhalen en netwerken gedeeld worden met als doel: journalistieke verdieping, kwaliteitsverbetering en efficiëntere productie.

Gezamenlijke producties

Deze vorm van samenwerking gebeurt sinds dit jaar al in zeven andere regio’s in Nederland en sluit aan bij het landelijke beleid van de NPLO (lokale omroepen) en RPO (regionale omroepen). Limburg sluit zich nu aan met een gezamenlijke ambitie om de kracht van het lokale netwerk te benutten en te versterken. Lokale verhalen krijgen zo een groter bereik, terwijl redacties profiteren van gedeelde expertise en gezamenlijke producties.

Project

Het project loopt tot en met december 2025. In deze periode wordt verkend hoe deze samenwerking op een duurzame manier vorm kan krijgen. Om dit in goede banen te leiden is Sander Kleikers (voormalig journalist bij L1 en communicatieadviseur) aangesteld als kwartiermaker.