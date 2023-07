KPN had woensdagavond te kampen met een grote storing met haar dienst Interactieve Televisie. Een deel van de klanten had hier last van. KPN biedt nu ter compensatie vijf gratis films aan.

Storing

Klanten van KPN klaagden woensdagavond over een hardnekkige storing bij de televisiedienst van de aanbieder. Zo zouden alleen de televisiezenders NPO 1, NPO 2 en NPO 3 beschikbaar zijn bij een groot aantal klanten. Andere klanten konden helemaal geen televisiekanalen bekijken. De storing is donderdag opgelost. “Mocht je nog problemen ervaren moet het voldoende zijn om je ontvanger te herstarten. Dit kun je oplossen door de tv ontvanger stroomloos te maken door de stekker uit het stopcontact te halen en na 30 seconden de tv ontvanger weer aan te sluiten“, aldus KPN.

Compensatie

KPN biedt de klanten ter compensatie van de storing nu vijf gratis films aan. Die zijn een maand lang te bekijken. Ze zijn sinds vrijdagavond te vinden in het tv-menu bij ‘Films’ en dan ‘Pluspakket’.