Verschillende Vlaamse radiozenders slaan donderdag 17 maart de handen in elkaar om radio te maken als steun voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

Publieke en commerciële radiozenders

Het gaat om VRT Radio 2, VRT MNM, VRT Studio Brussel, Qmusic, Joe en Nostalgie. Donderdag zullen ze live uitzenden vanaf de Groenplaats in Antwerpen. De presentatoren zullen in wisselende duo’s samen achter de microfoon kruipen.

Van 6 tot 21 uur

De gezamenlijke radiouitzending zal donderdag starten om 6 uur en duren tot 21 uur. “De bedoeling van de actie is om de sterk levende solidariteit in Vlaanderen nog meer te versterken en luisteraars te informeren over wat ze kunnen doen om te helpen. Daarnaast willen de zenders zoveel mogelijk geld inzamelen om Oekraïne te helpen via de hulporganisaties die verenigd zijn in het Consortium 12-12 en die ter plaatse en in de buurlanden van Oekraïne actief zijn“, aldus de radiozenders in een persbericht.

Optredens

Donderdag zullen ook verschillende artiesten langskomen op de Groenplaats in Antwerpen voor een live-optreden. Donderdagavond is er ook een gezamenlijke tv-show op diverse televisiezenders in Vlaanderen.

