Vlaamse regering en mediabedrijven gaan de strijd aan tegen nepnieuws

De Vlaamse overheid en de mediabedrijven in Vlaanderen gaan de strijd aan tegen nepnieuws middels een factcheckplatform.

Plaform

Hoe het platform er zal uitzien is nog niet duidelijk aldus VRTNWS. Wel benadrukt de minister dat het niet de politiek is, die de media moet uitleggen hoe met nepnieuws om te gaan. Woordvoerder van Benjamin Dalle, Tom De Meyer verduidelijkt: “Wij willen samenwerken met alle grote mediabedrijven en universiteiten in Vlaanderen om zo samen de strijd tegen nepnieuws aan te gaan. De bedoeling is dus dat de mediabedrijven zelf een actieve rol zullen spelen.”

Investeren

Het factcheckplatfom maakt onderdeel uit van een breed digitaal transformatieprogramma, waarvoor de minister 29 miljoen euro uittrekt. Met dat programma wil de minister de Vlaamse spelers ondersteunen, zodat ze zich beter kunnen meten met de grotere internationale mediabedrijven.

Plaform

Er bestaat al enige tijd de website Factcheck.Vlaanderen, een website die desinformatie bestrijdt. De universiteiten van Antwerpen en Leuven, persagentschap Belga en de VRT werken aan die website mee. De toekomst van de website is erg onzeker. “We gaan bekijken of ze deel kan uitmaken van het factcheckplatform”, aldus Demeyer tegenover Nieuwsblad.

Het nieuwe factcheckplatform zou in de loop van 2021 moeten af zijn.