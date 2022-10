In Vlaanderen zijn er testuitzendingen gestart van een nieuwe radiozender via DAB+: Business AM. Het is nog niet bekend wanneer de zender officieel van start gaat.

Business AM

Business AM is een Vlaamse website met aandacht voor economisch en financieel nieuws die sinds drie jaar actief is. Via DAB+ zijn sinds kort testuitzendingen te horen van de radiozender Business AM. De radiozender zendt uit via kanaal 5A en 5D in Vlaanderen. Het is nog niet bekend wanneer de officiële uitzendingen van start gaan.

De website van Business vind je hier.