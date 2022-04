In Vlaanderen is per vandaag, maandag 18 april, een nieuwe radiozender te beluisteren via de digitale ether (DAB+): CROOZE.

CROOZE

CROOZE is geen onbekende radiozender in het Vlaamse radiolandschap. De radiozender zond eerder uit via de FM in de regio Antwerpen. De radiozender viel destijds op door het speciale muziekformat wat werd uitgezonden: toegankelijke smooth- en acid jazz, soul, nu-soul, funk, R&B, latin, chillout en club lounge muziek.

Doorstart

De radiozender maakt nu een doorstart via de digitale ether (DAB+) en Internet. Raf Geudens is de initiatiefnemer van de doorstart. “Ik ken CROOZE al van in het begin en ben zelf altijd al een grote fan geweest van het unieke muzikale concept van CROOZE: zeer speciaal, maar toch enorm toegankelijk zodat het iedereen aanspreekt. Niet alleen de modale luisteraar, maar ook muzikanten en muziekprofessionals uit binnen- en buitenland zijn al jaren trouwe luisteraars“, aldus Geudens op de website Made-in.be

Luisteren

De radiozender is in Vlaanderen en delen van Zuid Nederland te beluisteren via DAB+ (kanaal 5A/5D). Wereldwijd kan er worden afgestemd op de website van de radiozender.