Voetbal International Live met Kees Jansma naar nieuwe uitzendtijd

Het online voetbalpraatprogramma Voetbal International Live met Kees Jansma krijgt een nieuwe uitzendtijd. Vanaf nu is het programma elke maandagmiddag om 16.00 uur te zien.

Kees Jansma

Tot op heden werd het voetbalpraatprogramma met Kees Jansma uitgezonden via Youtube op de zondagochtend. Inmiddels zijn er 16 uitzendingen gemaakt. Voetbal International is tevreden over het programma en komt daarom tijdens het EK voetbal ook met een dagelijks programma in de ochtend. Er wordt wel een veranderring doorgevoerd: het wekelijkse programma krijgt vanaf nu een nieuwe uitzendtijd.

“Naar de maandagmiddag”

“We zagen dat kijkers onze show vaak op maandag nog beter wisten te vinden dan op zondag. Dat heeft ons aan het denken gezet over het tijdstip van uitzenden. Zeker in een maand vol toppers is het zonde om wekelijks voor te gaan beschouwen op wedstrijden die een paar uur later gespeeld worden. Dan heeft het op maandag minder zin om ons programma terug te kijken. Dus gaan we tot het eind van het seizoen uitzenden op maandagmiddag 16.00 uur. Een tijdstip waarin we terug kunnen kijken

op het afgelopen weekend, maar ook alweer de blik vooruit kunnen werpen richting het komende schema“, aldus het magazine op haar website.

Komende maandag, 11 januari, is in Voetbal International Live John van ’t Schip te gast om onder andere terug te kijken op de topper Ajax-PSV. De show met Kees Jansma is vanaf 16.00 uur te volgen via Youtube en daarna ook aldaar terug te zien.

