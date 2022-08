De Vlaamse openbare omroep VRT komt met een nieuwe dagelijkse podcast voor VRT NWS: Het kwartier. De podcast is elke dag vanaf 16.00 uur te beluisteren.

“Feiten en achtergronden”

“Feiten en achtergrond bij drie nieuwsverhalen van de dag die je raken en die ertoe doen. Van de stijgende energiefactuur tot een nieuwe medische doorbraak. Van de oorlog in Oekraïne tot een intrigerende moordzaak. Met deskundige uitleg van VRT NWS-collega’s en andere experts. Met getuigenissen die raken. Met vragen die ertoe doen en verrassende inzichten. Eén kwartier luisteren om een hele avond en dag te kunnen meepraten over het nieuws. Te beluisteren wanneer het jou uitkomt, via de app van VRT NWS of VRT MAX.“, aldus de VRT in een persbericht.

Hosts

Lode Roels en Sofie Vander Donckt, bekend als nieuwslezers op VRT Radio 1, zullen afwisselend host zijn van Het kwartier.

Meer podcastluisteraars

Dat VRT NWS nu inzet op een dagelijkse podcast, heeft te maken met het groeiende aantal podcastluisteraars in Vlaanderen. Vier op de tien Vlamingen hebben al eens naar een podcast geluisterd, en de afgelopen twee jaar is dat aantal sterk gegroeid. Vooral jonge Vlamingen luisteren steeds meer podcast en ze doen dat ook om op de hoogte te blijven van nieuws en actualiteit.

“Besparingsmodus”

Door de podcast wordt een bestaand radioprogramma op VRT Radio 1 een uur korter. “De VRT zit in een besparingsmodus, dat weet iedereen. Om deze podcast te kunnen maken hebben we de uitzending van “De wereld vandaag” op Radio 1 een uur ingekort, dat programma loopt nu van 16 uur tot 18 uur. Daar maken we scherpere keuzes en eindigen we het programma met een straffe expert over het belangrijkste nieuwsverhaal van de dag. De luisteraars van Radio 1 vinden ook meer en meer hun weg naar podcasts”, aldus Griet De Craen, hoofdredacteur VRT NWS.

Luisteren kan hier.

Sociale media: