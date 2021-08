VRT Radio 2 blijft best beluisterde radiozender in Vlaanderen

Met een marktaandeel van 29 procent blijft VRT Radio 2 de best beluisterde radiozender in Vlaanderen. Dit blijkt uit de luistercijfers over de periode maart – juni die vandaag door CIM (Centrum voor Informatie over de Media) bekend zijn gemaakt.

Corona

Door de coronacrisis verschijnen de luistercijfers in België op andere tijdstippen dan normaal. In deze meting blijft VRT Radio 2 de best beluisterde radiozender met een marktaandeel van 29,00 procent. Qmusic behaalt een marktaandeel van 13,68 procent en Joe behaalt een marktaandeel van 9,21 procent.

Tevreden

“Radio bereikt dagelijks 7 op 10 Vlamingen. Radio 2 is met een dagelijks bereik van bijna 1,2 miljoen luisteraars en een marktaandeel van 29% opnieuw afgetekend marktleider, in een radiolandschap dat door de digitalisering alsmaar diverser en meer gefragmenteerd wordt. Met meer digitale zenders die bepaalde deelpublieken bereiken en met grotere internationale platformen.“, aldus Els Van de Sijpe, manager radio & audio van de VRT.

Wallonië

In Wallonië is Nostalgie de best beluisterde radiozender met een marktaandeel van 14,21 procent. De marktleider wordt gevolgd door RTBF Vivacité (14,12 procent) en Contact (12,70 procent)

Alle luistercijfers over de periode maart 2021 – juni 2021 zijn hier te vinden.

Afbeelding:

Bron CIM: