VRT Studio Brussel past programmering aan na coronabesmettingen

De Vlaamse publieke radiozender Studio Brussel past haar programmering aan nadat er twee medewerkers zijn besmet met het coronavirus. Dit bericht de website VRTNWS.

Programmering aangepast

Uit voorzorg moeten alle medewerkers van Studio Brussel zich laten testen en in afwachting van de resultaten moeten ze thuis in quarantaine. Alleen de programmering in de ochtend en vroege avond blijft voorlopig ongewijzigd. Michèle Cuvelier presenteert het ochtendblok van thuis, Fien Germijns praat, net als eind vorige week al, het avondblok van thuis aan elkaar. De rest van de dag zal er non-stop muziek te horen zijn.

Coronabesmettingen

Afgelopen donderdag was er al een eerste bevestigde coronabesmetting bij een Studio Brussel-medewerker. Als gevolg daarvan presenteerde Fien Germijns al sinds donderdag het avondblok van bij haar thuis, ook tijdens de lockdown presenteerde Germijns al van thuis uit. Aan collega’s die nauw contact hadden met de besmette persoon werd aanbevolen om zich in quarantaine te plaatsen en zich te laten testen. Vanmiddag werd een tweede besmetting bevestigd. Beide besmette collega’s maken het goed.

