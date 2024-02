Vandaag, 13 februari, is door UNESCO uitgeroepen tot World Radio Day / Wereldradiodag. De UNESCO wil hiermee het belang van het medium radio benadrukken.

Thema

Deze dag wordt dit jaar voor de dertiende keer georganiseerd en heeft als thema: ‘verleden, heden en toekomst’. Hiermee kijkt de organisatie terug op de geschiedenis van het medium die al 100 jaar oud is, maar ook naar de huidige positie van radio en natuurlijk de toekomst van het medium. Vorig jaar was het thema tijdens deze dag: vrede.

Toegang vergroten

UNESCO, de organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur van de Verenigde Naties, wil via Wereldradiodag de toegang tot radio wereldwijd vergroten. “Radio is voor miljoenen luisteraars over de hele wereld het enige en meest toegankelijke medium. Bovendien geeft radio wereldwijd een stem aan onderdrukte groepen zoals vrouwen, jongeren en armen.”

Op de website van World Radio Day zijn alle evenementen en speciale uitzendingen te zien rond deze dag.