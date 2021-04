WILD FM brengt live DJ-sets op Koningsdag

Dinsdag 27 april, Koningsdag, zijn er vanaf 9.00 uur DJ-sets te horen op WILDFM. De radiozender brengt zo het feestje van Koningsdag bij je thuis.

Woonkamer

“Aangezien het dit jaar nog net niet mogelijk is om een gezamenlijk Koningsfeestje te vieren met bijvoorbeeld 10.000 mensen op een plein, verplaatst WILDFM de feestlocatie naar je eigen woonkamer tijdens WILDFM Koningsdag. Dus als jij voor jezelf een lullig kleedje met tweedehands rommel of een glitterbol en discolampen regelt, regelen wij de rest“, aldus de radiozender.

DJ-sets

De hele dag hoor je op de radiozender DJ-sets van (inter)nationale gasten als Sam Feldt, Oliver Heldens, Mesto, Kris Kross Amsterdam, Chocolate Puma, Mr. Belt & Wezol en Ferry Corsten.

Luisteren

De radiozender is in Noord-Holland en delen van Flevoland te beluisteren via FM, in de gehele Randstad via DAB+ en wereldwijd via Internet.

Meer informatie op de Instagram-pagina van de radiozender.

Sociale media: