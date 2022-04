De podcast ‘De dood van Robert’ van Omroep Gelderland wint de Gouden Regiohelden Award, de jaarlijkse prijs voor de beste journalistieke productie van alle Nederlandse regionale omroepen. Deze inzending wint ook de Regiohelden Award in de categorie Luistervink.

Unaniem

De jury is unaniem in haar oordeel over de Gouden Regiohelden Award: ‘De dood van Robert‘ is de beste journalistieke productie van 2021. De podcast steekt er met kop en schouders bovenuit. Het is journalistiek handwerk, er is goed onderzoek gedaan en alle perspectieven samen maakten het verhaal. Het onderwerp is schrijnend, juist ook doordat het laagje voor laagje afgepeld wordt.

De Nieuwsjager

Het onderzoekswerk van RTV Noord in het aardbevingsdossier wordt beloond met de Regiohelden Award in de categorie De Nieuwsjager. De podcast ‘Pretpark Veluwe’, ook van Omroep Gelderland, wint de Award in de categorie De Verhalenverteller. ‘Opvallend, zoveel meer ruimte voor onderzoeksjournalistiek en podcasts’, aldus juryvoorzitter Dionne Stax. ‘Niet alleen bij de winnaars, maar ook in de lijst van genomineerden zie je deze ontwikkeling. Ga daar vooral mee door!’

De Beeldvanger

Het geschiedenisprogramma ‘Tot op de Bodem’ van Omroep Flevoland wint de Award in de categorie De Beeldvanger en Carmen Nelissen van RTV Utrecht wint De Nieuwkomer Award, de prijs voor jong talent. De Uitvinder Award gaat naar een Limburgse traditie: de App Oud Limburgs Schuttersfeest van L1 heeft deze prijs gewonnen.

De Regiohelden Awards is de opvolger van de NL Awards. Alle winnaars van deze editie vind je hier.

