Vandaag, 13 februari, is door UNESCO uitgeroepen tot World Radio Day / Wereldradiodag. De UNESCO wil hiermee het belang van het medium radio benadrukken.

Thema

Deze dag wordt dit jaar voor de nergende keer georganiseerd en dit jaar is het thema: ‘diversiteit’. Volgens de UNESCO is radio een belangrijk medium om deze onderwerpen in de schijnwerper te zetten. Vorig jaar was het thema van deze dag ‘dialoog, tolerantie en vrede’

UNESCO

UNESCO, de organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur van de Verenigde Naties, wil via Wereldradiodag de toegang tot radio wereldwijd vergroten. “Radio is voor miljoenen luisteraars over de hele wereld het enige en meest toegankelijke medium. Bovendien geeft radio wereldwijd een stem aan onderdrukte groepen zoals vrouwen, jongeren en armen.”

Bereik

Radio vormt voor de UNESCO een belangrijk instrument in het bereiken van haar eigen doelstellingen op het gebied van het ontwikkelen en bevorderen van de communicatie tussen volkeren, de wederzijdse verstandhouding en de vrije meningsuiting.

Volgens de organisatie bereikt radio ongeveer 95% van de wereldbevolking. Zelfs in ontwikkelingslanden heeft 75% van de huishoudens toegang tot radio. Er wordt geschat dat er wereldwijd meer dan 40.000 radiozenders zijn.

Belangrijk medium

Leon Willems, directeur van Free Press Unlimited, over het medium radio: “Radio is in vele delen van de wereld nog steeds het belangrijkste medium. Dat geldt voor mensen die in gebieden wonen waar geen andere communicatiemiddelen beschikbaar zijn. En dat is ook in het geval van landen waar de vrije pers wordt onderdrukt. Zo is radio voor de luisteraar een belangrijk contact met de buitenwereld en ook vaak een stem van diegenen die anders niet gehoord worden.”

Free Press Unlimited werkt aan radioprojecten in Nepal, Bangladesh, Centraal Afrikaanse Republiek,DR Congo,Zuid-Soedan en Soedan.

Evenementen

Op de website van World Radio Day zijn alle evenementen en speciale uitzendingen te zien rond deze dag. In Nederland zijn er geen speciale evenementen gepland.

Video: