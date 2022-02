Vandaag, 13 februari, is door UNESCO uitgeroepen tot World Radio Day / Wereldradiodag. De UNESCO wil hiermee het belang van het medium radio benadrukken.

Thema

Deze dag wordt dit jaar voor de elfde keer georganiseerd en heeft als thema: “vertrouwen’.

Toegang vergroten

UNESCO, de organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur van de Verenigde Naties, wil via Wereldradiodag de toegang tot radio wereldwijd vergroten. “Radio is voor miljoenen luisteraars over de hele wereld het enige en meest toegankelijke medium. Bovendien geeft radio wereldwijd een stem aan onderdrukte groepen zoals vrouwen, jongeren en armen.”

Bereik

Bereik Radio vormt voor de UNESCO een belangrijk instrument in het bereiken van haar eigen doelstellingen op het gebied van het ontwikkelen en bevorderen van de communicatie tussen volkeren, de wederzijdse verstandhouding en de vrije meningsuiting.

Volgens de organisatie bereikt radio ongeveer 95% van de wereldbevolking. Zelfs in ontwikkelingslanden heeft 75% van de huishoudens toegang tot radio. Er wordt geschat dat er wereldwijd meer dan 40.000 radiozenders zijn.

Op de website van World Radio Day zijn alle evenementen en speciale uitzendingen te zien rond deze dag. In Nederland en België zijn er geen speciale evenementen gepland.