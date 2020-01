XS4ALL blijft als merk bestaan, actiegroep geschrokken

KPN heeft vandaag aan XS4ALL-werknemers bekend gemaakt te starten met de integratie van XS4ALL maar dat de merknaam XS4ALL voorlopig blijft bestaan.

“Geschrokken”

Actiecomité XS4ALL Moet Blijven is naar eigen gezeggen geschrokken van het plan en beschouwt het als nog slechter dan het simpelweg direct opheffen van XS4ALL.

“De wijze waarop XS4ALL de komende tijd wordt uitgekleed is schrijnend: er wordt gedaan alsof XS4ALL voorlopig mag blijven. Achter de schermen worden echter tal van zaken al geïntegreerd, wat verdere stappen betekent in het langzame ontmantelingsproces van de afgelopen jaren.”, aldus de actiegroep op haar website.

Koerswijziging

Aanleiding voor deze koerswijziging lijkt volgens de actiegroep een onderzoek onder klanten van XS4ALL te zijn, waarin een jaar na de aankondiging van de integratie KPN eindelijk aan klanten heeft gevraagd naar hun mening. De resultaten van dit onderzoek zijn “strikt geheim” verklaard, maar naar verluidt antwoordt zo’n 75% van de respondenten dat ze het een probleem vinden dat de dienstverlening van XS4ALL op termijn onder het KPN-merk wordt voortgezet.

“Teleurgesteld”

Het actiecomité is zeer teleurgesteld dat KPN de integratie op deze manier voortzet en vindt dat klanten een rad voor ogen wordt gedraaid. “Het is typerend dat KPN denkt dat klanten blij zullen zijn dat de merknaam XS4ALL nog blijft. Het gaat natuurlijk niet om de naam, maar om alles waar XS4ALL voor staat, en na een jaar actievoeren en gesprekken zouden ze dit ondertussen toch moeten weten. “, aldus de actiegroep. De actiegroep gaat binnenkort van start met een nieuwe internetprovider: Freedom Internet.