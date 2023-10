Per januari aanstaande is het bij Ziggo niet meer mogelijk om van bepaalde televisiediensten gebruik te maken bij oudere digitale televisieontvangers.

Ondersteuning

Per januari 2024 stopt de volledige ondersteuning van bepaalde ontvangers van het merk Pace en Cisco. Hierdoor is het niet meer mogelijk om gebruik te maken van de diensten TV Gemist en Ziggo On Demand. Ook het bestellen van een zogenaamde dagpas is dan niet meer mogelijk. Wel zal het mogelijk blijven om live televisie te kijken via de ontvangers van Pace en Cisco.

Omruilen

Klanten van Ziggo die nog een ontvanger hebben van Pace en Cisco kunnen deze kosteloos omruilen voor een Mediabox Next Mini. Deze ontvanger biedt wel alle functionaliteiten die Ziggo bij haar digitale televisiedienst aanbiedt.

Meer informatie via deze website.