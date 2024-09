Per 1 oktober stopt Ziggo met het aanbieden van diverse interactieve diensten op oudere digitale televisie-ontvangers. Ook klanten die gebruik maken van een zogenaamde CI+-module moeten overstappen op een alternatief.

Diensten

Ziggo biedt tot op heden diverse interactieve diensten aan via digitale ontvangers zoals Humax 5100, Humax 5200, Humax 5300, de Cisco mediabox alsmede een CI+-insteekkaart. Het gaat dan om diensten als TV/NPO gemist en Ziggo On Demand.

Diensten worden stopgezet

Ziggo geeft aan dat per 1 oktober deze diensten worden stopgezet op de eerder genoemde ontvangers. Klanten moeten overstappen naar alternatieven zoals de Mediabox Next (Mini) of Ziggo GO. Live televisie kijken blijft wel mogelijk via deze apparaten.

De aanbieder heeft een speciale pagina op haar website in het leven geroepen om klanten te informeren.