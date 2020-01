Vanaf zaterdag, 4 januari, is op 100% NL de vernieuwde hitlijst 100% NL Top 20 te horen. De nieuwe lijst is de opvolger van de 100% NL Top 10 die al ruim 10 jaar is te horen op de radiozender.

“Steeds populairder”

‘De Nederlandse popmuziek wordt steeds populairder, en daarom was het tijd voor uitbreiding. Naast een grotere lijst, verplaatst de hitlijst van de vrijdag naar de zaterdag. Morgen, zaterdag 4 januari, is de top 20 voor het eerst te horen tussen 15:00 en 17:00 uur, nog steeds bij Colin Banks.’, aldus de radiozender in een persbericht.

“Niet meer kwijt in top 10”

“We zijn gezegend met een fantastische aanwas van nieuwe Nederlandse hits én talent. Het is zoveel, dat we het niet meer kwijt kunnen in een top 10,” licht Martijn Zuurveen, station director 100% NL, toe. “Als je kijkt naar de huidige lijst zie je artiesten als Emma Heesters, Duncan Laurence en Snelle terug, drie toppers die een jaar geleden nog niet bekend waren. Ook 2020 belooft een fantastisch jaar te worden voor de muziek van Nederlandse bodem. We kijken er naar uit om te knallen met de 100% NL Top 20!”

Samenstelling

De 100% NL Top 20 wordt samengesteld op basis van stemmen van de luisteraars, airplay en streamingcijfers op Spotify en YouTube.