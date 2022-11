Muziekvideoplatform XITE breidt het bereik van haar interactieve tv app verder uit. De app was voorheen enkel toegankelijk via Ziggo, maar is vanaf nu ook beschikbaar voor KPN klanten en via Amazon Fire Stick. Samsung TV wordt hier binnenkort ook aan toegevoegd. Het platform vergroot hiermee het bereik in Nederland aanzienlijk.

App

Via de app kunnen interactief muziekvideo’s worden bekeken via meer dan 200 themakanalen. Tevens kunnen er gepersonaliseerde kanalen worden geraadpleegd aan de hand van muziekvideo’s die de gebruiker zelf leuk vindt.

Uitbreiding in het tv landschap

“KPN zet vol in op het leveren van de beste entertainment ervaring voor zijn klanten en gaat daarom graag samenwerkingen aan met sterke streaming-apps. Dankzij de nieuwe XITE app hebben ze nu toegang tot wel 200 muziekvideokanalen. Kortom echt voor ieder wat wils”, aldus Jochem de Jong, VP Partnerships, TV & Entertainment KPN.

Meer informatie via deze website.