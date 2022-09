De interactieve app van muziekzender XITE is sinds kort ook beschikbaar via Interactieve Televisie van KPN. De app was al enige tijd beschikbaar via de Mediabox van Ziggo.

App

Via de app kunnen interactief muziekvideo’s worden bekeken via meer dan 200 themakanalen. Tevens kunnen er gepersonaliseerde kanalen worden geraadpleegd aan de hand van

muziekvideo’s die de gebruiker zelf leuk vindt.

KPN

De app is al langere tijd via de Mediabox van Ziggo beschikbaar. Sinds kort is de app ook te gebruiken via de Interactieve ontvanger van KPN. Met een premium account van 4,99 euro per maand kan er ook zonder advertenties worden gekeken naar de muziekvideo’s.

Meer informatie via XITE.