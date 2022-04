Muziekzender XITE heeft haar muziekaanbod via haar app op de Mediabox van Ziggo verder uitgebreid.

App

Sinds een aantal jaar biedt XITE bij Ziggo naast het standaard televisiekanaal (kanaal 25 van het digitale basispakket) ook een app aan op de Mediabox Next en Mediabox XL. Met deze app kunnen gebruikers interactief muziekvideo’s opvragen. Hierbij kan de gebruiker kiezen voor diverse muziekthema’s.

Uitbreiding

Sinds kort is het aanbod van muziekvideo’s via de app op de Mediabox van Ziggo uitgebreid met een aantal genres. Het gaat om thema’s Soul & Disco, Rock The Clock, 50s & 60s Evolution, 60s & 70s Groove en Easy Listening. De app start automatisch op wanneer wordt afgestemd op XITE (kanaal 25). Via de ‘OK’-knop kan de app dan worden gestort. De app is ook beschikbaar via de appstore op de Mediabox.