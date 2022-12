De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is akkoord met de toezegging van T-Mobile om uiterlijk 31 maart volledig te stoppen met de dienst Datavrije Muziek voor mobiele telefoonabonnementen. Dit bericht ACM op haar website.

Buiten databundel

Met deze dienst kunnen abonnees van T-Mobile online muziek streamen zonder dat het ten koste gaat van hun databundel. Uit een uitspraak van het Europese Hof van Justitie is gebleken dat zo’n zogeheten zero-ratingdienst niet is toegestaan. T-Mobile heeft laten weten bestaande klanten de komende maanden te benaderen voor een passend aanbod.

Open Internet Verordening

Zero-rating is in strijd met de Open Internet Verordening, de Europese regels voor vrij internetverkeer, die in 2016 zijn ingevoerd. De regels in de verordening bieden enige ruimte voor interpretatie. Daardoor is pas sinds de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van september 2021, het hoogste rechtsorgaan op dit gebied, definitief duidelijk dat zero-rating niet is toegestaan. T-Mobile is in september 2021 al opgehouden met het aanbieden van Datavrije Muziek aan nieuwe klanten, maar niet aan bestaande klanten met Datavrije Muziek in hun abonnement.

Naleven

De ACM heeft diverse gesprekken gevoerd om erop te wijzen dat T-Mobile de uitspraak van het Europese Hof moet naleven en om te bespreken wat T-Mobile doet voor klanten die daardoor geraakt worden. De ACM gaat akkoord met de toezegging om uiterlijk 31 maart 2023 met Datavrije Muziek te stoppen, zodat T-Mobile voldoende tijd heeft om tijdig contact met klanten op te nemen en de dienst uit te faseren. T-Mobile houdt de ACM op de hoogte van de voortgang van het proces