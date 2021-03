In de maand maart staan onder andere de televisiezenders 192TV en GINX Esports TV in de digitale etalage als zogenaamde zender van de maand.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

192TV

Bij aanbieder Kabelnoord is 192TV de zender van de maand in maart. “Deze muziekzender brengt 24 uur per dag een breed aanbod aan gouwe ouwe. Inspiratiebronnen voor het uitzendschema zijn zenders als Radio Veronica, Radio Northsea International en Radio Caroline. Stem af op kanaal 13 en swing mee met 192TV!“, aldus Kabelnoord.

GINX Esports TV

Bij T-Mobile Thuis is GINX Esports TV de zender van de maand in maart en voor iedereen met televisie via T-Mobile te zien via kanaal 18. GINX Esports TV is ‘s werelds eerste en grootste esports tv-netwerk waar je live verslaggeving van esports-toernooien, documentaires en esports-nieuws bekijkt.

KPN

Eerder was al bekend geworden dat Comedy Central Extra de zender van de maand maart is bij aanbieder KPN.