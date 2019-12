192TV komende periode gratis te zien via KPN, T-Mobile en Ziggo

De televisiezender 192TV is de komende periode bij de aanbieders KPN, T-Mobile en Ziggo te zien in het digitale basispakket. Normaal maakt de zender onderdeel uit van aanvullende pluspakketten.

Speciale programmering

De televisiezender met aandacht voor muziek uit de jaren 60,70 en 80 heeft de komende periode een speciale programmering. Zo wordt op kerstavond de Kerst Top 40 uitgezonden. Op Eerste Kerstdag is de Top 192 te zien bij de aanbieder. Een volledig overzicht van de speciale programmering vind je hier.

Basispakket

Bij de aanbieders KPN en T-Mobile is de televisiezender in de periode van 19 december tot en met 2 januari te zien in het basispakket. Bij KPN is de zender te vinden via kanaal 113 en bij T-Mobile via de dienst T-Mobile Thuis via kanaal 232. Vanaf maandag 23 december schakelt ook aanbieder Ziggo de zender “vrij” en is 192TV

te zien via kanaal 610.

Online

Het is ook mogelijk om de zender buiten een televisieprovider om te bekijken. Via Internet kan tegen betaling ook online worden gekeken naar 192TV. Meer informatie hierover vind je hier.

Sociale media: