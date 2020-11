21 november: Wereld Televisie Dag / World Television Day

Vandaag, 21 november, is het Wereld Televisie Dag. In 1996 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties deze dag uitgeroepen tot Wereld Televisie Dag.

Verenigde Naties

In 1996 werd het eerste Wereld Televisie Forum gehouden door de Verenigde Naties waar de dag is uitgeroepen. De Verenigde Naties wil met de dag benadrukken dat de impact van televisie op de besluitvorming door het informeren van een wereldwijd publiek is toegenomen. Daarop is besloten om elk jaar aandacht te besteden aan het medium televisie in de vorm van de Wereld Televisie Dag / World Television Day.

“Wereld Televisie Dag is niet zozeer een viering ter ere van de televisie, maar de filosofie die de tv vertegenwoordigt. Televisie is een symbool voor de communicatie en globalisering in de hedendaagse wereld”, aldus de Verenigde Naties.

Thema

Het thema dit jaar is ‘TV maakt het verschil’. Op deze dag zullen, net als elke andere dag, miljarden mensen over de hele wereld tezamen miljarden uren TV-kijken, erover praten en het delen. TV vestigt onze aandacht op sociaal onrecht, werpt een neutraal licht op de tegenslagen in de samenleving en helpt de spanning van een ongekend tijdperk te verlichten. Uit een inhoudsanalyse van Screenforce blijkt hoe vaak we in TV-programma’s aandacht besteden aan de belangrijkste thema’s uit onze samenleving. Het belangrijkste thema in de afgelopen maanden was vanzelfsprekend Covid-19, gevolgd door de stikstofdiscussie en klimaatverandering.

Video: