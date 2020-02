247Spice wil meer vrouwelijke DJ’s in de ether

Sinds kort is de radiozender 247Spice te horen in de regio Amsterdam in de ether. De radio wil meer vrouwelijke DJ’s in haar programmering opnemen.

Programmering

De nieuwe radiozender is al een aantal weken te beluisteren in de Amsterdamse ether. Vanaf maandag 2 maart gaat de radiozender van start met haar gepresenteerde programma’s. In de programmering zullen ook veel vrouwelijke DJ’s te vinden zijn aldus de radiozender.

Mounira Mansour

Onder andere Mounira Mansour, bekend van de serie SpangaS en Life is Beautiful op RTL4, zal te horen zijn op de radiozender. Mounira: ‘Wat ik zo fijn vind aan 247Spice is dat dit een zender is die niet overruled wordt door voornamelijk mannen. Ik ben vaker gediscrimineerd maar hier kan ik mezelf zijn”, aldus Mansour in een persbericht van de radiozender.

Romy Stuik

Ook Romy Stuik, internationaal model, miss en dierenactivist zal achter de microfoon te vinden zijn. Romy: ‘Ik kan niet wachten bij om bij 247Spice veel te beleven, en de luisteraars te inspireren met grappige anekdotes, goeie verhalen en natuurlijk aanstekelijke muziek!’

Launch Party

Zondag 1 maart presenteert 247Spice de #TotallyGeSpiced Launch Party in Bitterzoet met live artiesten en DJ’s. De complete DJ line-up wordt tijdens #TotallyGeSpiced bekend gemaakt. “Wat nu al zeker is: minimaal 50% van de on-air ploeg van 247Spice zal uit vrouwelijke DJ’s bestaan.“, aldus de omroep.

Echt Amsterdams

Oprichter van 247Spice en voormalig Radio 538 en Wild FM DJ Koen van Tijn: ‘We bouwen een echt Amsterdams radiostation. Een zender die de hartslag van Amsterdam laat horen. Bovendien is het complete onzin dat er niet genoeg vrouwelijke DJ’s te vinden zouden zijn. Het barst van het vrouwelijk talent en dat gaan we laten horen ook op 247Spice.’

Programma’s

Maandag 2 maart starten de gepresenteerde programma’s op 247Spice, met een dagelijks live gepresenteerde ochtendshow vanuit startup community B. Amsterdam, de hele dag door de laatste hits en een vleugje onvervalste Amsterdamse humor. Ook de middagshow zal door DJ’s uit de stadsregio Amsterdam gepresenteerd worden.

FM en online

247Spice is naast de 90.1 MHz in de regio Amsterdam ook te beluisteren via de 247streaming app die te vinden is op Google Play, in de App Store, via 247Spice.nl en via deze pagina.