25e editie L1mbo Top 100 op Hemelvaartsdag te horen op L1 Radio

Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag, is de 25e editie van de L1mbo Top 100 te horen op L1 Radio. De lijst bevat de 100 beste liedjes van Limburgse bodem gekozen door de luisteraars van de regionale radiozender.

Traditie

De traditie van de L1mbo Top 100 begint in 1997 als toenmalig eindredacteur nieuws Karel Siebers een idee zoekt om Hemelvaartsdag een originele invulling te geven. Samen met collega Lex van Moorsel bedenkt hij de L1mbo Top 100. Inmiddels is L1 toe aan de 25ste editie van dit evenement. Vorig jaar stond Lex Uiting met Nao ‘t Zuuje als hoogst genoteerde in de lijst.

Elf uur lang

Op donderdag 13 mei hoor je vanaf 08:00 uur ’s ochtends weer een elf uur durende radio-uitzending met daarin de 100 beste liedjes van Limburgse bodem volgens de kijkers en luisteraars van de Limburgse regionale omroep. De uitzending duurt tot 18.00 uur.

L1mbo Top 100 nazit

In de nazit van de L1mbo Top 100 neemt Henk Hover je donderdag 13 mei tussen 18:00 en 20:00 mee langs een aantal winnaars uit het verleden van deze zilveren Limburgse hitlijst aller tijden.

Luisteren

L1 Radio is in de regio Limburg te beluisteren via FM en/of DAB+, diverse (digitale) radiopaketten en wereldwijd via Internet. Meer informatie via de website van L1.

