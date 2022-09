Vandaag, maandag 19 september, is 4EVER49 Radio van start gegaan met gepresenteerde programma’s. Sinds 1 september zijn er al proefuitzendingen te horen van de radiozender op het kanaal waar tot 1 september Loopreizen Radio te horen was.

“Blije radio”

“4EVER49 Radio biedt vrolijke en blije radio voor mensen die in het midden van hun leven zijn, maar er ook middenin staan en eruit halen wat erin zit. Voor deze groep mensen, de 49ers, draaien de vrolijke DJ’s van 4EVER49 Radio een uitgebalanceerde mix van de hits van toen en nu, en besteden zij aandacht aan onderwerpen die de 49ers interessant vinden. In samenwerking met Stichting 4EVER49 geeft 4EVER49 Radio de 49ers een stem“, aldus de radiozender op haar website.

Programmering

Sinds 1 september zijn er proefuitzendingen te horen maar vandaag, maandag 19 september, gaat de nieuwe programmering van start. In deze programmering zijn onder andere Jo de Graaf, Jeroen Smits, Debby Roukens, Mark van Dale, Pierre van der Stappen, Harald Bos en Rico van Amstel te horen.

De radiozender is in een groot deel van Nederland te beluisteren via DAB+ en wereldwijd via internet. Meer informatie via deze website.