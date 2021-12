Wietze de Jager en Klaas van der Eerden gaan vanaf maandag 3 januari dagelijks de ochtendshow op Radio 538 presenteren. Samen met nieuwslezer en journalist Mart Grol zijn zij iedere werkdag van 06.00 uur tot 10.00 uur te horen.

Afscheid Frank Dane in de ochtend

De komst van Wietze de Jager en Klaas van der Eerder betekent het einde van de ochtendshow van Frank Dane en zijn team. “Met de opvolging van Edwin Evers hebben zij een geweldige prestatie geleverd, wij zijn ze dan ook heel dankbaar. Wij gaan ervan uit dat wij ook in de toekomst met Frank en zijn team bij 538 zullen blijven samenwerken.”, aldus Coco Hermans (Talpa). Dane begon in januari 2019 met zijn ochtendshow op Radio 538.

“Volgende fase”

Coco Hermans: “Met de nieuwe ochtendshow gaat 538 een volgende fase in. Door de jaren heen ontwikkelt ons publiek zich en het is voor een hitstation heel belangrijk met de luisterbehoefte mee te groeien. Eind november hebben we een start gemaakt met het aanpassen van onze programmering en de nieuwe ochtendshow is daarin een volgende stap. Wietze, Klaas en Mart hebben ook de afgelopen zomer weer bewezen midden tussen de luisteraars te staan en met enorm veel creativiteit, energieke en onderscheidende radio te kunnen maken. Radio die perfect aansluit bij de hedendaagse behoefte van de luisteraars.”

Sinds 2018

Wietze is sinds 2018 met ‘Weekend Wietze’ op vrijdagavond te horen op Radio 538. Ook maakte hij bijna twee jaar een dagelijks lunchprogramma tussen 12.00 uur en 14.00 uur, presenteerde hij shows in het weekend, was hij te zien als presentator van videoformats als ‘Platenbazen’ en was hij de vaste vervanger van Frank Dane die na drie jaar afscheid neemt van het tijdslot.

Naast zijn werk als komiek en televisiepresentator, presenteert Klaas van der Eerden ruim drie jaar samen met Wietze ‘Weekend Wietze’.