55e editie Super Bowl live te volgen op ESPN en BBC One

Komende nacht wordt de Super Bowl gespeeld tussen de Kansas City Chiefs en de Tampa Bay Buccaneers en is live te volgen via ESPN en BBC One.

55e editie

De Super Bowl wordt voor de 55e keer gehouden en is de finale van het American Football seizoen 2020 van de NFL (National Football League). Deze editie wordt gespeeld in het Raymond James Stadium van de Tampa Bay Buccaneers. De Kansas City Chiefs zullen proberen om voor het tweede jaar op rij het NFL-kampioenschap op hun naam te schrijven. Het laatste team dat dit lukte waren de Patriots in 2004 en 2005.

Corona

De wedstrijd is net als vele andere evenementen getroffen door de coronacrisis, daarom wordt de Super Bowl gespeeld met maximaal 22.000 fans in het stadion, waardoor het de laagst bezochte Super Bowl wordt. Countryzanger Eric Church en R & B-zangeres Jazmine Sullivan zullen het volkslied zingen, terwijl in de rust van de wedstrijd wordt opgetreden door de Canadese zanger The Weeknd.

ESPN

De wedstrijd is in de nacht van zondag op maandag live te volgen via ESPN en ESPN6. De voorbeschouwing begint rond 00.00 uur en rond 00.30 uur wordt er overgeschakeld naar de wedstrijd. Bij de Super Bowl komt het Nederlandse commentaar van Ronald Buijs, Ronald van Dam en analist Hubert Bedfort. De wedstrijdmet Amerikaans commentaar is te zien op ESPN6. ESPN zelf zit bij diverse aanbieders waaronder KPN, Online.nl en T-Mobile in het digitale basispakket.

BBC One

De wedstrijd tussen Kansas City Chiefs en de Tampa Bay Buccaneers wordt komende nacht ook live uitgezonden op BBC One. Deze zender is via vrijwel alle digitale televisie-aanbieders in HD-kwaliteit te zien.