80’s en 90’s Top 890 van start op Radio Veronica

Radio Veronica staat tot en met volgende week zaterdag, 6 februari, in het teken van de 80’s en 90’s Top 890.

Stemmen

De afgelopen weken konden de luisteraars van de radiozender stemmen op hun favoriete nummers uit de jaren ’80 en ’90. Tot en met vrijdag 5 februari is de lijst te horen op Radio Veronica.

Luisteren

De 80’s en 90’s Top 890 is elke werkdag tussen 9 en 19 uur te horen op Radio Veronica. Op zaterdag 6 februari zijn de 100 nummers die het hoogst genoteerd zijn nogmaals te beluisteren tussen 8 en 18 uur.

De radiozender is te beluisteren via FM, DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet. Meer informatie via de website van de radiozender.