In Brussel is sinds vandaag meer aanbod te beluisteren via de digitale ether (DAB+). Een lokaal netwerk gericht op het Franstalige deel van de Belgische hoofdstad is vandaag met haar uitzendingen gestart.

Aanbod

In de regio Brussel zijn nu via kanaal 12B zestien radiozenders te beluisteren in de digitale ether. Het gaat onder andere om : Alma, Radio Air Libre, AraBel, BX FM, Capsao, Radio Judaïca, KIF, Radio Onda, RCF BX, Vibration, Gold FM Des Hits, Radio Campus BXL Belgahay Radio, Euradio BXL, Radio Mara FM en Skylive. Er wordt uitgezonden in een kwaliteit van 64 kbps.

Testuitzendingen

Nog niet alle radiozenders zijn te beluisteren via het nieuwe DAB+-netwerk. De exploitatie van het lokale netwerk is in handen van Waalse openbare omroep RTBF.

