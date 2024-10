Arrow Bluesbox Radio zendt vanaf vandaag, woensdag 23 oktober, vijf dagen lang de Arrow Bluesbox 500 uit.

Unieke mix

De Arrow Bluesbox 500 bevat de beste Blues, Bluesrock, America en Country, gekozen door de luisteraars van Arrow Bluesbox Radio. De lijst is samengesteld door de luisteraars van de radiozender. “Het is een fantastische en unieke mix van Johnny Cash naar BB King, van Led Zeppelin naar Chris Stapleton, van Blackberry Smoke naar The Black Keys, maar ook Calexico, Luke Combs, CSN&Y, Chris Isaac, Carl Perkins, Lynyrd Skynyrd, en natuurlijk de grote gitaarhelden Rory Gallagher, Gary Moore, Joe Bonamassa en Stevie Ray Vaughan”, aldus de radiozender in een persbericht.

Luisteren

Van woensdag 23 t/m zondag 27 oktober 2022 is de Arrow Bluesbox 500 te horen dagelijks vanaf 9.00 uur. De radiozender is wereldwijd te beluisteren via Internet en in delen van de Randstad via DAB+.

