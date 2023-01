Dit weekeinde gaan de Formule E en het WK Hockey van start. Ziggo Sport besteedt uitgebreid aandacht aan deze evenementen.

Formule E

Het negende raceseizoen van de Formule E gaat dit weekend van start in Mexico-Stad. De elf teams en 22 coureurs strijden voor het eerst in de Gen3 Formule E auto, die met een topsnelheid van ruim 300 km/uur sneller is dan ooit tevoren. De enige Nederlander in het kampioenschap is de 31-jarige Maastrichtenaar Robin Frijns; hij racet voor Team ABT Cupra. Alle vrije trainingen, kwalificaties en races zijn te zien op Ziggo Sport Racing.

Ziggo Sport zendt alle races van de Formule E live uit op Ziggo Sport Racing en -afhankelijk van andere live sportuitzendingen- mogelijk ook op Ziggo Sport (kanaal 14) en Ziggo Sport Select. Ronald van Dam geeft commentaar. Daarnaast kunnen raceliefhebbers op Ziggo Sport Racing kijken naar de vrije trainingen en kwalificaties.

Mexico-Stad

Op 13-14 januari vindt de eerste race plaats in Mexico-Stad. De eerstvolgende races vinden plaats in Diriyah (Saudi-Arabië, 27-28 januari) en Hyderabad (India, 11 februari). Na in totaal zestien races op twaalf verschillende plaatsen zal op zondag 30 juli bekend zijn of de Belg Stoffel Vandoorne zijn WK-titel van afgelopen jaar weet te prolongeren. Meer informatie op deze pagina.

WK Hockey

Van 13-29 januari vindt het WK Hockey Heren plaats in India. De sportzender zendt alle wedstrijden van de Oranje Heren live uit. Ook de halve finales en de finale zijn te zien bij de sportzender.

Uitzendingen vinden plaats op Ziggo Sport (kanaal 14). John van Vliet geeft commentaar bij alle wedstrijden. Bovendien schuiven oud-internationals Teun de Nooijer en Kim Lammers aan voor de voorbespreking en uitgebreide analyse achteraf. In het stadion in India is verslaggever Jim Tellier voor interviews en reportages. Meer informatie op deze pagina.