Aangepaste Roparun uitgebreid te volgen op Roparunradio via DAB+

Dit weekeinde wordt de 30e editie van de Roparun gehouden. Het evenement is uitgebreid te volgen via Roparunradio. De radiozender is landelijk te beluisteren via DAB+.

30e editie

Vandaag start de 30e editie van de Roparun. De Roparun is een non-stop estafetteloop die normaal plaatsvindt tijdens Pinksteren plaats vanuit Parijs en Hamburg en eindigt in Rotterdam maar vanwege de coronabeperkingen start en eindigt het evenement dit keer in Landgraaf, Limburg. Het evenement is uitgebreid te volgen via Roparunradio.

Uitzendingen

De uitzendingen starten op zaterdag 2 oktober om 07.00 uur en eindigen op zondag 3 oktober om 19.00 uur en komen live vanuit Het Kruispunt in Barendrecht. Op het start- en finishterrein in Landgraaf staat een camper, met ingebouwde radiostudio, van waaruit de Roparunradio-verslaggevers verslag doen en deelnemers en vrijwilligers interviewen. Onderweg, op de route, gaan verslaggevers op motoren mee om de ontwikkelingen van de teams op de voet te volgen. In de studio in Barendrecht komen relevante gasten langs en blikken de presentatoren terug op de geschiedenis van de Roparun.

Luisteren

De radio-uitzendingen zijn wereldwijd te beluisteren via www.roparunradio.nl, in heel Nederland via DAB+ (kanaal 7D) en via de FM in Barendrecht en omgeving: Exxact Barendrecht – 106.4 FM, Vlaardingen en Schiedam: Omroep Vlaardingen – 107.8 FM en in Zwijndrecht, Heerjansdam, Hendrik Ido Ambacht via ATOS Radio – 106.1 FM.