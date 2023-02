Tot en met zondag 19 februari is er op televisie veel aandacht voor de 50e editie van het ABN AMRO Open. Het tennistoernooi wordt in zijn geheel uitgezonden door Ziggo Sport.

Ziggo Sport

Sportzender Ziggo Sport besteedt ruim aandacht aan dit toernooi. Alle wedstrijden zijn te zien via Ziggo Sport. Dit kanaal is zonder meerkosten beschikbaar voor alle abonnees met digitale televisie op kanaal 14. Een aantal wedstrijden wordt uitgezonden via kanaal 13 (Ziggo TV). Liefhebbers die geen abonnement hebben bij Ziggo kunnen terecht bij Ziggo Sport Totaal. De wedstrijden worden onder andere uitgezonden via Ziggo Sport Tennis.

Speciale camera

Voor het eerst in de geschiedenis van het tennistoernooi wordt er een 360-graden camera ingezet. “Met de Ziggo Sport Centre Court Cam brengen we de wedstrijden real-time nog dichterbij jou als tennisfan“, aldus de sportzender. De Insta360 Titan van Ziggo Sport telt acht lichtgevoelige ultra-groothoek lenzen en staat opgesteld in het fotografenvak op het centre court in Rotterdam Ahoy. De camera is hier te gebruiken.

Meer informatie over de televisie-uitzendingen van het ABN AMRO World Tennis Tournament via deze pagina.